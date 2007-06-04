Путін вважає, що Україні шкідливо вступати в НАТО

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН не бачить необхідності для України вступати в НАТО.

Про це він сказав у інтерв`ю журналістам друкованих засобів масової інформації з країн – членів «Групи восьми». Інтерв`ю розміщене на офіційному сайті президента РФ.

«Ми не бачимо в цьому ніякої необхідності, ніхто на Україну не нападає», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, Росія негативно ставиться до вступу України в НАТО. «Ми вважаємо, що це шкідливо, тому що НАТО - це військово-політичний блок. Це додатковий подразнюючий елемент у відносинах з Росією», - додав він.

В.ПУТІН вважає «базіканням» розмови про те, що розширення НАТО підвищує можливості в боротьбі з тероризмом. На його думку, це не має нічого спільного із здоровим глуздом. «НАТО само по собі не допомагає в боротьбі з тероризмом. У боротьбі з тероризмом допомагає багатостороння співпраця», - додав він.

Президент РФ також вважає, що напруга в світі зростає у зв`язку з тим, що росте агресивність з боку «наших партнерів за деякими напрямами». «Ви говорите: «НАТО і Україна. Але ви знаєте опитування громадської думки? 60-70, а може, й більше - 80 відсотків громадян проти вступу України в НАТО. Ні, Конгрес ухвалює рішення про те, щоб фінансувати вступ України в НАТО», - сказав він.