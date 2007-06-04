Беспалий заявляє про вихід з Нашої України

Народний депутат V скликання Борис БЕСПАЛИЙ (фракція “Наша Україна”) заявляє про припинення членства в політичній партії “Народний Союз Наша Україна” за власним бажанням з 4 червня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Б.БЕСПАЛИЙ зачитав сьогодні журналістам у Верховній Раді.

За його словами, одночасно він припиняє також членство у Раді Київської міської організації НСНУ, Політичній раді партії, Президії партії, а також інформує про вибуття зі складу делегатів 4-го з’їзду Партії.

Пояснюючи причини такого рішення, Б.БЕСПАЛИЙ сказав, що 18 квітня Президія НСНУ зобов’язала депутатів-партійців вийти зі складу парламентської фракції блоку «Наша Україна» з метою добитись дострокових парламентських виборів. Між тим, на переконання Б.БЕСПАЛОГО, це є порушенням пункту 4.5.4. Статуту Партії, згідно з яким кожен член партії зобов’язаний у разі обрання народним депутатом України увійти до складу фракції партії (блоку, до складу якого входить партія). “Моя пропозиція скасувати це антистатутне рішення не була підтримана, погодитись із таким ставленням до партійного Статуту я не можу”, - заявив Б.БЕСПАЛИЙ.

Він також вважає неприйнятним намір добитись дострокових парламентських виборів шляхом відмови від депутатських мандатів третиною народних депутатів. На його думку, це створить небезпечний прецедент, коли меншість депутатів нав’язує країні дострокові вибори. “Це - не захист прав меншості, це - диктатура меншості. Не можна побудувати демократію антидемократичними методами”, - заявив Б.БЕСПАЛИЙ.

За його словами, “цей сумнівний експеримент над людьми, над країною, над здоровим глуздом тим більш неприпустимий у державі, яка не є правовою, а демократія у якій лише започатковується”.

Як стверджує Б.БЕСПАЛИЙ, викладену вище позицію він постійно обстоював у партії та у фракції блоку «Наша Україна», при цьому утримуючись від її оприлюднення. “Однак після рішення міжпартійного з’їзду блоку «Наша Україна» процес став незворотнім, у межах партії-учасниці блоку у мене не залишається можливостей надалі обстоювати свою принципову позицію. Цим і зумовлена моя заява про добровільний вихід зі складу партії Народний Союз «Наша Україна», - сказав Б.БЕСПАЛИЙ.