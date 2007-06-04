Мороз шукає зачіпки у заявах НУ і БЮТ

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вважає за необхідне цього тижня перевірити на відповідність законодавству процедуру дострокового припинення повноважень народних депутатів від БЮТ та «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради. У засіданні не брали участі лідери опозиційних фракцій.

За словами О.МОРОЗА, необхідно перевірити, «наскільки юридично вірними» були кроки тих депутатів, які виявили бажання написати заяви про припинення своїх повноважень.

О.МОРОЗ зазначив, що ця процедура має відповідати законодавству і Конституції України. «Це буде принциповою справою», - сказав він.

Голова ВР V скликання вважає, що свою відповідь на це питання також мають дати або Центральна виборча комісія, або Конституційний Суд.

Він наголосив, що має бути дана відповідь на питання, наскільки правомірно проводилися з’їзди опозиційних сил, на яких вирішувалося питання про дострокове припинення повноважень народних депутатів. «Парламент повинен отримати грунтовну відповідь», - сказав О.МОРОЗ.

Питання дострокового припинення повноважень народних депутатів має бути «зроблено юридично бездоганно», - зауважив О.МОРОЗ. За його словами, якщо таке рішення буде відповідати чинному законодавству, то «тоді настає новий етап правовідносин і підготовка до дострокових виборів».

Голова ВР також наголосив, що на сьогодні є заяви народних депутатів від фракцій «Наша Україна» і БЮТ про вихід з фракцій. При цьому, наголосив він, не всі народні депутати написали письмове повідомлення голові ВР про існування таких заяв.

О.МОРОЗ також нагадав, що згідно з прийнятою постановою, заяви депутатів про вихід з фракцій мають бути оголошені на пленарному засіданні.

Крім того, він також повідомив, що протягом поточного пленарного тижня ВР планує розглянути 30 питань, серед яких 11 законопроектів внесені Кабінетом міністрів, і 2 – Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня, з`їзди Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» достроково припинили повноваження народних депутатів, обраних від цих політичних сил.

Від БЮТ припинено повноваження 129 народних депутатів, від “Нашої України” – 66.