Мороз в усьому винуватить жінку

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ характеризує поточну політичну ситуацію в Україні як «період реалізації авантюри, в основі якої - воля однієї жінки, а Президент, на жаль, виконавець цієї волі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з колишнім Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Вільямом МІЛЛЕРОМ.

В.МІЛЛЕР, у свою чергу, оцінив ситуацію в Україні як «надзвичайно складну».

На прохання колишнього Посла О.МОРОЗ поінформував про поточну політичну ситуацію в Україні, яку він охарактеризував як «період реалізації авантюри, в основі якої – воля однієї жінки, а Президент, на жаль, виконавець цієї волі». “Президента використовують, щоб повернути собі попередні повноваження, використовують для реваншу”, - зазначив О.МОРОЗ.

За словами голови ВР, Президент України намагається змінити структуру парламенту і влади взагалі. При цьому О.МОРОЗ зауважив, що склад коаліції можна було б змінити, не вдаючись до дострокових виборів.

О.МОРОЗ також наголосив, що глава держави хоче змінити Конституцію України, щоб повернути попередню систему управління, добитися шляхом винесення на референдум нового тексту Основного закону.

На переконання голови ВР, проведення дострокових виборів і референдуму щодо Конституції України, зважаючи на конфліктність мовного питання та спрямованості зовнішньої політики, «вщент розколють Україну».

Зараз, сказав О.МОРОЗ, відбувається підготовка до фальсифікації дострокових виборів шляхом знищення судової системи, зокрема, всупереч законодавству призначаються судді судів загальної юрисдикції. Президент України, за словами голови ВР, всупереч Конституції України для досягнення своєї мети втручається у діяльність правоохоронних органів, використовуючи збройні формування для вирішення політичних питань.

О.МОРОЗ наголосив, що глава держави видав низку указів, які суперечать Основному закону, серед яких, окрім двох указів про дострокове припинення діяльності парламенту, указ про перепідпорядкування внутрішніх військ Президенту.

О.МОРОЗ також звернув увагу на незаконність дій керівництва Управління державної охорони України, повідомивши, що здійснюється тиск на суддів Конституційного Суду.

Говорячи про ситуацію, що склалася навколо Генеральної прокуратури внаслідок дій керівництва Управління державної охорони, О.МОРОЗ наголосив, що міністр внутрішніх справ діяв в рамках чинного законодавства.

«Ми намагаємося повернути ситуацію у конституційне русло, інакше для держави немає перспективи», - сказав О.МОРОЗ.

У цьому контексті він зазначив, що парламент виконав політичні домовленості, зафіксовані у Спільній заяві Президента України, прем`єр-міністра України та голови Верховної Ради України.

Тепер, повідомив О.МОРОЗ, необхідно, щоб 151 депутат склав свої повноваження. При цьому він зазначив, що багато хто з опозиційних депутатів написали заяви про складення депутатських повноважень під тиском і для іншої мети – посилення позиції глави держави під час дії першого указу про дострокове припинення повноважень парламенту.

О.МОРОЗ також зауважив, що в судах оскаржується рішення БЮТ та «Нашої України» про так зване «обнуління» списків.

Голова Верховної Ради наголосив, що парламент і уряд попри «штучно нав’язаний хаос» продовжують ефективно працювати. Зокрема, підкреслив О.МОРОЗ, парламент справився із планом законодавчих робіт на сесію. При цьому він зазначив, що більш ніж 80% законів ухвалені конституційною більшістю, при цьому близько 30% проголосовані більш ніж 400 голосами.