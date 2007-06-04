Богатирьова вболіває за чистоту задуму опозиції

Верховна Рада України працюватиме у пленарному режимі доти, доки опозиційні народні депутати не доведуть юридичну бездоганність процедури дострокового припинення своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам заявила лідер фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначила, що необхідно зробити все, аби «політичні опоненти змогли довести чистоту свого задуму до логічного кінця». Зокрема, за її словами, до тих домовленостей, які були досягнуті між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою ВР Олександром МОРОЗОМ, «треба додати в юридичному плані заяви, озвучити їх і привести у відповідність із законом цю процедуру».

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що оскільки парламент не має подібного досвіду, то це не може бути здійснено швидко. Вона пояснила це тим, що чинне законодавство не дає конкретної відповіді на запитання, яким чином це можна зробити юридично бездоганно.

«З цього приводу будуть ще політичні суперечки у парламенті», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також наголосила, що «той політичний компроміс, який був підписаний, вже виходить на прикінцеву стадію». При цьому вона наголосила, що пленарні засідання продовжуватимуться, поки остаточно не буде вирішено питання про дострокове припинення повноважень 151 народного депутата ВР. При цьому вона нагадала, що, згідно з чинним законодавством, ВР має право працювати доти, доки не складуть присягу новообрані народні депутати.

«Тому цілком логічно, що парламент буде на цьому тижні працювати у сесійному режимі», - підсумувала координатор більшості.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня, з`їзди Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» достроково припинили повноваження народних депутатів, обраних від цих політичних сил.

Від БЮТ припинено повноваження 129 народних депутатів, від “Нашої України” – 66.

Сьогодні, 4 червня, на засіданні Погоджувальної ради голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що цього тижня необхідно перевірити на відповідність законодавству процедуру дострокового припинення повноважень народних депутатів від БЮТ та «Нашої України».

Він також вважає, що свою відповідь на це питання також мають дати або Центральна виборча комісія, або Конституційний Суд.