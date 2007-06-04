У Нашій Україні дізналися про підступний план коаліції

Голова Комітету Верховної Ради V скликання з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ припускає, що дострокові парламентські вибори можуть визнати такими, що не відбулись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами В.СТРЕТОВИЧА, «я чув мимохідь, які плани виношуються, і, звичайно, в мене сумніви зародилися». Він зазначив, що планується «неявка на вибори 30 вересня і, в результаті, визнання виборів такими, що не відбулися».

В.СТРЕТОВИЧ сказав, що досягнуті домовленості, «якщо ми хочемо спокою і стабільності», треба виконувати. «Давайте покажемо нашу європейськість і будемо послідовними в своїх діях – продовжуватимемо дії для того, щоб вибори відбулися 30 вересня, як про це і було домовлено, і знято політичну кризу», - зауважив він.

В.СТРЕТОВИЧ наголосив, що в іншому випадку «каталізатор може виникнути знову і при тому більш жорсткий і з більш негативними наслідками». «Якщо політики кажуть слово, то це слово повинно багато важити, тому що за політиками стоять люди, які вірять в них», - сказав В.СТРЕТОВИЧ.