Мороз зрозуміє сподівання НУ, якщо ще не заразився від ”донецьких”

“Сьогодні Верховна Рада отримає документи з’їздів “Нашої України” і БЮТ, на яких були припинені повноваження більш ніж 150 народних депутатів України. Мороз має, нарешті, зрозуміти, що виникла ситуація, відповідно до якої ВР призупиняє свою діяльність”, - сказав в інтерв’ю сайту RAZOM народний депутат п’ятого скликання Юрій Ключковський.

За його словами, якщо протягом 30 днів ВР не буде спроможна зібратися, а вона буде неспроможна це зробити, то наступить передумова для дострокового припинення повноважень парламенту. “Це стане причиною для реалізації політичних домовленості, які були погоджені 26 травня, і під якими підписався і Олександр Мороз”, - додав він.

Ключковський підкреслив, що Морозу треба навчитися тримати слово. Він також не виключає, що сьогодні на погоджувальній раді Мороз може оголосити заяви про вихід з фракції представників від “Нашої України” і БЮТ.

“Виголошення заяв опозиції залежатиме від того, чи вміє Мороз тримати слово, а можливо він вже заразився властивою для "донецьких" рисою: захотів - слово дав, захотів - забрав, - зауважив Ключковський. – Об’єднана опозиція зробила все для того, щоб країна вийшла з політичної кризи, і Мороз має визнати цей крок".

За словами Юрія Ключковського, спікер парламенту п’ятого скликання має до кінця реалізувати угоду, яка була підписана у рамках “трійки”, у якій прописано, що відповідно до 82 статті Конституції України, ВР припиняє свої повноваження у разі, якщо понад 150 депутатів вийдуть зі своїх фракцій.