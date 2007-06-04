На ”загрозливих” виборах Мороз не ховатиметься за Януковича

Соціалістична партія України, найімовірніше, самостійно братиме участь у виборчій кампанії у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

«Якщо вибори будуть проведені на юридично обгрунтованій і правовій підставі, то, скоріш за все, Соціалістична партія України буде іти на вибори самостійно», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він не виключив, що може розглядатися і питання щодо блокування з іншими політичними силами. «Ми можемо розглядати й інші варіанти. Але до цього часу ми поки що таких питань не розглядаємо», - сказав голова Соцпартії.

Водночас Мороз вважає, що проведення будь-яких виборів несе певну загрозу єдності України.

«Будь-які вибори - дострокові, чергові - вони несуть певну загрозу єдності України», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що така небезпека дійсно існує. При цьому голова ВР зазначив, що підстав говорити це достатньо. У той же час О.МОРОЗ не навів жодного обгрунтування своїй заяві.