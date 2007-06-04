На ”загрозливих” виборах Мороз не ховатиметься за Януковича
Втім, може й передумати...
Соціалістична партія України, найімовірніше, самостійно братиме участь у виборчій кампанії у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.
«Якщо вибори будуть проведені на юридично обгрунтованій і правовій підставі, то, скоріш за все, Соціалістична партія України буде іти на вибори самостійно», - сказав О.МОРОЗ.
При цьому він не виключив, що може розглядатися і питання щодо блокування з іншими політичними силами. «Ми можемо розглядати й інші варіанти. Але до цього часу ми поки що таких питань не розглядаємо», - сказав голова Соцпартії.
Водночас Мороз вважає, що проведення будь-яких виборів несе певну загрозу єдності України.
«Будь-які вибори - дострокові, чергові - вони несуть певну загрозу єдності України», - сказав О.МОРОЗ.
Він наголосив, що така небезпека дійсно існує. При цьому голова ВР зазначив, що підстав говорити це достатньо. У той же час О.МОРОЗ не навів жодного обгрунтування своїй заяві.