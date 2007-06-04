Мороз упевнений, що Путін мав на увазі не його

Висловлювання Президента Росії Володимира ПУТІНА щодо тиранії в Україні не може стосуватися діяльності Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції голова ВРУ Олександр МОРОЗ, коментуючи відповідну заяву Президента РФ.

Зокрема, як зазначив О.МОРОЗ, «мені було б некоректно коментувати висловлювання Президента сусідньої держави». Водночас, на його думку, «висловлювання відносно тиранії у всякому разі не можуть стосуватися діяльності парламенту, бо це було б дивно, якби парламент здійснював тиранію у складі 450 народних депутатів».

Також О.МОРОЗ зазначив, що аналіз виконання спільної заяви Президента України, прем’єр-міністра України та голови ВР свідчить про те, що не виконано п. 7 заяви щодо невтручання у діяльність судових і правоохоронних органів. За його словами, залишається підпорядкованість внутрішніх військ Президенту України, «що не відповідає мирному етапу розвитку нашої держави». «Ми бачимо втручання в діяльність Конституційного Суду і судових органів взагалі, що неприпустимо», - підкреслив О.МОРОЗ.

За його словами, знявши цю проблему, «ми наблизимо все наше суспільство до правового розвитку подій, в тому числі і у відносинах між гілками влади, що і потрібно суспільству».

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ В.ПУТІН в інтерв`ю журналістам ЗМІ з країн-членів "Групи восьми" висловив думку, що Україна наближається до тиранії.

Зокрема, говорячи про демократію, В.ПУТІН зазначив, що “була одна надія на хлопців з України, але й ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення Конституції, всіх законів і так далі».