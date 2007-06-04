Мороз: поки що 150 заяв немає

Працівники Апарату Верховної Ради України констатують відсутність 150 заяв народних депутатів щодо складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, «працівники Апарату говорять про те, що поки що 150 заяв немає».

Він зазначив, що серед тих заяв, які подані і не викликають сумнівів, «є, наприклад, заява БЕЗП’ЯТОГО (очевидно, йдеться про народного депутата України Бориса БЕСПАЛОГО – УНІАН), який сьогодні зробив інше повідомлення (йдеться про заяву Б.БЕСПАЛОГО про його вихід з партії "Наша Україна").

Між тим, як зазначив О.МОРОЗ, «я не переймався поки що цією проблемою». За його словами, на сьогодні вже є «чимала кількість заяв про відкликання заяв від 18 квітня, оскільки ті заяви готувалися і подавалися Президенту як спосіб впливу на нього, аби він не відступався від рішення свого, вираженого в указі від 2 квітня (йдеться про указ про дострокове припинення повноважень ВР V скликання - УНІАН)».

«І депутати одержували гарантію, що іншим способом ці заяви використовуватися не будуть, але виявилося, що використовуються інакше», - сказав він.

О.МОРОЗ зазначив, що в основному виникають сумніви у тих народних депутатів, які можуть не потрапити до наступного складу парламенту.

О.МОРОЗ вважає, що “питання про дострокове складення депутатських повноважень, «про обнулення списку» має бути здійснено так, щоб усе було юридично правильно”. За його словами, сьогодні «в цьому сенсі є ще чимало неясностей, які треба зняти».

Як підкреслив голова ВР, «таке рішення повинно бути юридично бездоганним, оскільки йдеться про вищий законодавчий орган, про долю багатьох людей, депутатів, їх помічників».

О.МОРОЗ повідомив, що з цього приводу звернувся з листом до голови Центральної виборчої комісії з приводу офіційних даних про стан списків як кандидатів в депутати, так і тих, хто подав заяви про складення повноважень, оскільки «йдеться про принципово важливі речі».

О.МОРОЗ підкреслив, що до того часу, доки все не буде оформлено юридично правильно, парламент працюватиме в сесійному режимі.

На запитання УНІАН, чи не вийде так, що Президент України не підписуватиме закони і Верховна Рада працюватиме «в корзину», О.МОРОЗ відповів: «У нас в корзину нічого не робиться. В корзину працюють творчі люди, котрі пишуть, а потім не публікують своїх матеріалів».

Він зазначив, що у випадку, якщо Президент не буде підписувати законів, виникне питання до самого глави держави, оскільки «це сфера його відповідальності». Він підкреслив, що парламент буде працювати «у чіткій відповідності з Конституцією України». За його словами, план роботи Верховної Ради «насичений, і з ним може справитись парламент».

За словами О.МОРОЗА, поки не буде дана оцінка, зокрема, і з боку ЦВК, з боку судових органів щодо рішень блоків «про обнулення списків», Верховна Рада «не має ніяких підстав або припиняти свою роботу, або заявляти про дострокові вибори».

На запитання журналістів, чи можливо, що представники коаліції підготують звернення до Конституційного Суду з приводу ситуації із достроковим складенням повноважень частини народних депутатів, О.МОРОЗ зазначив, що «у мене немає даних таких».

У той же час він зазначив, що «це цілком можливо», оскільки при відсутності нині законодавства з цього питання може виникнути необхідність тлумачення ряду положень Конституції України.