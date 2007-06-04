Шустер 8 червня востаннє вийде в ефір на ICTV

Ведучий одного з самих рейтингових і популярних політичних ток-шоу на вітчизняному ТБ - "Свобода слова" Савік ШУСТЕР 8 червня востаннє вийде в ефір на телеканалі ICTV.

Як пише газета «Сегодня », ведучий переходить на "Інтер", а ICTV вже шукає йому заміну.

На «Інтері» він, імовірно, як і на ICTV, вестиме дві програми: політичну і спортивну.

Сам С.ШУСТЕР раніше пояснював зміну каналу можливістю професійного росту, фінансові питання для нього в цій справі не такі принципові. Водночас, як повідомляють ЗМІ, саме зарплата стала вирішальним чинником у зміні каналу, оскільки "Інтер" запропонував йому в два рази більше грошей. За різними даними, він одержував на ICTV 25-50 тис. дол. в місяць. Правда, сам С.ШУСТЕР цю інформацію спростовує.

Як повідомив газеті гендиректор ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ, те, що С.ШУСТЕР іде з каналу не означає закінчення самої передачі. Канал у пошуках нової особи ток-шоу розглядає близько десяти кандидатів. За словами О.БОГУЦЬКОГО, є три концепції, за першою з них ведучою має бути жінка близько 45 років, за іншою - чоловік такого ж віку, за третьою - ведучий має бути молодшим. Гендиректор ICTV завірив "Сегодня", що нікого з діючих ведучих інших каналів ICTV перекуповувати не буде.

О.БОГУЦЬКИЙ відмовився називати прізвища, водночас, як пише газета, близький до Секретаріату Президента політолог Вадим КАРАСЬОВ натякнув, що, за його відомостями, найсерйозніші на сьогоднішній день кандидатури - це метри російського ТБ Леонід ПАРФЬОНОВ і Євген КИСЕЛЬОВ. О.БОГУЦЬКИЙ завірив, що пошуки ведучого на вихід передачі не вплинуть. "Перерви в "Свободі слова" не буде", - заявив він.

Сам С.ШУСТЕР поки що відмовився надати які-небудь подробиці щодо свого переходу на іншу роботу: "Після 8 числа, може, щось і скажу. А так мені говорити некоректно".