Блок Кличка: сесії Київради будуть нелегітимними

Блок Віталія Кличка вважає, що сесії Київради будуть нелегітимними, якщо у них братимуть участь депутати від Блоку Юлії Тимошенко, повноваження яких припинено з’їздом блоку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Секретаріату Блоку Віталія Кличка у Київраді.

Блок Кличка виступає за створення у Київській міській раді такої депутатської більшості, за яку голосували кияни на виборах і вважає, що рішення з’їзду БЮТ про дострокове позбавлення повноважень депутатів, які вийшли з фракції БЮТ у Київраді, правильним та логічним кроком на шляху до оновлення складу Київради.

У випадку, якщо депутати, яких позбавили мандатів і надалі братимуть участь у роботі Київради, рішення які ухвалюватимуться за їх участю будуть нелегітимними.

У Блоці Кличка сподіваються, що кияни підтримають наше спільне прагнення стабілізувати ситуацію у Київраді, зробити її роботу прозорішою та ефективнішою на противагу неправомірній діяльності промерської більшості, результати роботи якої засвідчили зневагу інтересами киян на догоду інтересам окремих осіб і підприємницьких структур.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд БЮТ достроково припинив повноваження депутатів Київради, обраних від блоку, і які перейшли в інші фракції.