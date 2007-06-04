Колегія суддів КС відмовила Ющенку

Колегія суддів Конституційного Суду України відмовила Президентові України Віктору ЮЩЕНКО у розгляді подання щодо конституційності закону “Про Кабінет міністрів України”.

На офіційному сайті КС, розміщено інформацію, що ухвалою колегії суддів відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за поданням Президента України щодо визнання закону України "Про Кабінет Міністрів України" неконституційним повністю у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури ухвалення та набрання ним чинності.

Водночас, у повідомленні наголошується, що в цей час ведеться підготовка справи до розгляду на засіданні суду, оскільки остаточне рішення можна ухвалити лише на засіданні КС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон “Про Кабінет міністрів України” 21 грудня 2006 року.

19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

Закон про Кабінет Міністрів було опубліковано 2 лютого в газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр". Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня 2006 року. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

6 лютого Президент України, відповідно до статей 150, 152 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України», звернувся до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційним Закону України «Про Кабінет Міністрів України»