Сьогодні Ющенко їде областями, що найбільше постраждали від засухи

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомляє офіційне інернет-представництво Президента, головна мета поїздки – ознайомлення з наслідками посухи, від якої найбільше постраждали ці регіони.

Також заплановано, що за результатами поїздки глава держави проведе на Херсонщині нараду з господарським активом постраждалих від посухи областей – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської.