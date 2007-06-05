Сьогодні Ющенко їде областями, що найбільше постраждали від засухи

08:29, 05 червня 2007
Політика
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Мета поїздки – ознайомлення з наслідками

Віктор ЮщенкоСьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомляє офіційне інернет-представництво Президента, головна мета поїздки – ознайомлення з наслідками посухи, від якої найбільше постраждали ці регіони.

Також заплановано, що за результатами поїздки глава держави проведе на Херсонщині нараду з господарським активом постраждалих від посухи областей – Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської.

 

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