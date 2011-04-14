Симоненко хоче до Митного союзу зараз, а до Європи - потім

Комуністична партія виступає за вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, “в Європу ми увійде тоді, коли будемо міцно тримати свої інтереси і відстоювати їх”.

П.СИМОНЕНКО вважає, що Україна повинна визначити свої позиції у відносинами з партнерами таким чином, щоб була можливість підтримати українського виробника.

Він підкреслив, що Україна мала б бути не тільки в Митному союзі та Єдиному економічному просторі, але й інтегруватися в напрямку співпраці з Шанхайською організацією співробітництва (ШОС) та група країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай).