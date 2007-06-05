Рада заслухає рішення Венеціанської комісії щодо українських законів

Верховна рада заслухає сьогодні інформацію про рішення Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) стосовно українського законодавства. Парламент також розгляне сьогодні внесення змін до закону "Про запобігання та протидію легітимізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Таке питання стоїть на порядку денному сьогоднішнього засідання ВР. Його вніс уряд повторно на перше читання. Ще одним законопроектом від уряду, який розглядатиметься сьогодні парламентарями, стане внесення змін до Закону "Про стимулювання розвитку регіонів". Розглядатиме ВР і внесений Президентом законопроект про внесення змін до Закону "Про прожитковий мінімум". Серед інших законопроектів, винесених на сьогоднішній розгляд передбачається проект закону про правовий режим земель охоронних зон об`єктів магістральний трубопроводів, а також внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо соціальної реклами.

РБК-Україна