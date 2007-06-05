Цушко з Німеччини написав звернення до міліції

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО заявляє, що несе відповідальність за все, що відбувається в МВС, і не дозволить, щоб хоча б один співробітник міністерства постраждав через “необгрунтовані політичні нападки”.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН зверненні В.ЦУШКА до особового складу органів і підрозділів МВС України, це звернення викликано тим, що в останні дні він особисто і вся система МВС “піддаються жорстоким нападкам з боку певних політичних сил”.

“Дуже скоро, після курсу лікування, я повернуся до своїх обов`язків міністра. Але і сьогодні ми з вами, як і раніше, знаходимося в одних лавах, я постійно в курсі всіх задач міністерства, колегія МВС працює в постійному зв`язку з мною”,- запевнив В.ЦУШКО.

Він зауважив: “Мені важливо, щоб кожен співробітник міліції знав: незважаючи на вкрай складну політичну ситуацію, незважаючи на цькування МВС із боку окремих політиканів і політичних сил, як і раніше, несу відповідальність за все, що відбувається в міністерстві, і не дозволю, щоб хоча б один співробітник міністерства постраждав через необґрунтовані політичні нападки.

В усіх складних ситуаціях останніх тижнів відповідальність за всі прийняті рішення я брав на себе, і там де потрібно, особисто був на місці подій і віддавав накази. Ні за чию спину не ховався, і ховатися не збираюся, оскільки всі мої рішення ґрунтуються на букві закону і Конституції України”.

В.ЦУШКО висловив усім співробітникам “подяку за виявлену витримку і професіоналізм у ході драматичних подій, пов`язаних з незаконним захопленням кабінету генерального прокурора групою збройних осіб у цивільному, а також у зв`язку з незаконним спрямуванням у столицю підрозділів внутрішніх військ.

Тільки правомірні і відповідальні дії сотень міліціонерів врятували українське суспільство від важких потрясінь, що загрожували початком громадянського конфлікту в Україні. Усі професіонали органів внутрішніх справ, здорові сили суспільства, позитивно оцінюють наші дії. Присяга на вірність народу України залишається головним мірилом честі і достоїнства особового складу органів внутрішніх справ”.

“Підтвердження цьому, - йдеться у зверненні, - звільнення з інших силових структур, утягнених у політичні грища, співробітників, які не хочуть, щоб їх "підставляли". Пишаюся тим, що в МВС навіть у період кризи ніхто не подав рапортів про звільнення за політичними мотивами. Для цього немає причин. У керівництві міністерства жоден з моїх заступників, начальників департаментів, управлінь та підрозділів МВС, не залишив корабля під час шторму. А тому він і далі йде курсом, визначеним Конституцією і законами України”.

“У Міністерстві внутрішніх справ налаштована злагоджена командна робота, почалися реальні позитивні зрушення - як в оцінці роботи міліціонерів, так і проведенні реформ у міністерстві.

Колегія МВС за підтримки уряду і Верховної Ради України добилася реального підвищення зарплати співробітникам органів внутрішніх справ, і це - тільки початок. Ми робимо все можливе для створення нормальних умов роботи в міліції, підвищення професійного рівня і відповідальності співробітників”, - зазначив В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я його було доправлено в німецьку клініку, а наступного дня - прооперовано.