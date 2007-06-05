Регіонали лякають двома Радами та двома столицями

Партія регіонів заявляє, що для визнання легітимними заяв про вихід депутатів з опозиційних фракцій має бути рішення КС або ЦВК.

З відповідною заявою фракції виступив з трибуни "регіонал" Василь Кисельов.

"Коаліція підтримує спікера Олександра Мороза, який вимагає дотримання вимог Конституції, законів та регламенту при складенні повноважень депутатами", - заявив Кисельов.

"Доки не буде рішення ЦВК, а можливо й КС, до тих пір не можна вважати юридично чистим дострокове припинення повноважень", - наголосив він.

Він також зазначив, що фракція Партії регіонів "висловлює глибоке занепокоєння прецедентом складання мандатів опозиційними депутатами".

"Ми заявляємо: Україна свідомо підштовхується до перманентного кризового розвитку. Депутати, які залишаться в меншості, зможуть і надалі повторювати практику складання повноважень. Таким чином робота парламенту буде зірвана остаточно", - зазначив він і додав, що це приведе до "жорсткого президентського правління".

"Відмова депутатів від своїх повноважень має відбутися абсолютно за чіткого правового врегулювання. Навіть якщо для цього буде потрібно вносити відповідні зміни до діючого законодавства. Інакше ми можемо отримати дві ВР, а можливо й дві столиці", - наголосив він.

Кисельов також назвав домовленості президента та прем’єра "загальнополітичними", і додав, що вони "мають спиратись на чітку правову базу".

Українська правда