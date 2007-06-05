Мороз пройде всю процедуру, і протягне інших

Лише після висновку Центральної виборчої комісії про «обнулення списків» можна вважати, що парламент буде нелегітимним, заявив голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ сьогодні на засіданні ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «цю процедуру треба пройти, аж потім з’їзд відповідної партії, зібраний у відповідності із законом, може приймати відповідне рішення». «Доти, поки не буде проведено процедури, поки не надійшло підтвердження від ЦВК про відповідні акти, парламент не може вважатися нелегітимним», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, відповідно до Регламенту ВР, головуючий на засіданні парламенту повинен повідомити про вихід депутатів із фракції. За словами О.МОРОЗА, цього не було зроблено, оскільки значної частини депутатів не було в залі.

«Крім того, є абсолютно обгрунтовані сумніви у тому, що ці повідомлення підписали ті, про кого йдеться», - зазначив О.МОРОЗ.