Тимошенко дарма намагається похитнути ”єдиний острів стабільності”?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що рішення міжпартійного з’їзду БЮТ про припинення повноважень деяких депутатів фракції БЮТ у Київраді прийнято поза межами закону і не може бути виконано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держаної адміністрації.

«Київрада - єдиний острів стабільності серед головних виконавчих систем в Україні, і жодні заяви та рішення політиків, у тому числі Юлії ТИМОШЕНКО, не зможуть його похитнути. У Києві буде порядок - за це я ручаюсь особисто», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, рішення міжпартійного з`їзду Блоку Юлії Тимошенко щодо припинення повноважень деяких депутатів фракції БЮТ у Київраді (його було ухвалено 2 червня) не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки при його прийнятті було навмисно проігноровано ухвали різних судів про заборону всім вищим керівним органам політичних партій та виборчих блоків (і БЮТ зокрема) до ухвалення рішень в адміністративних справах вчиняти будь-які дії і приймати будь-які рішення щодо відкликання та дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад з підстав, передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради, Автономної республіки Крим та місцевих рад» від 12 січня 2007 року та постановою про відкриття виконавчих проваджень по таких ухвалах.

Крім того, стверджує мер Києва, вищим керівним органом Блоку Юлії Тимошенко порушено вимоги статті 6 Закону України «Про виконавче провадження», згідно з якою вимоги державного виконавця щодо виконання рішень і ухвал є обов`язковими для усіх органів, організацій, посадових осіб, громадян та юридичних осіб на території України, а невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд БЮТ достроково припинив повноваження депутатів Київради, які були обрані від блоку, але перейшли в інші фракції.

4 червня Блок Віталія Кличка висловив думку, що Київради будуть нелегітимними, якщо у них братимуть участь депутати від БЮТ, повноваження яких припинено з’їздом блоку.

Блок Кличка виступає за створення у Київраді такої депутатської більшості, за яку голосували кияни на виборах і вважає, що рішення з’їзду БЮТ про дострокове позбавлення повноважень депутатів, які вийшли з фракції БЮТ у Київраді, правильним та логічним кроком на шляху до оновлення складу Київради.