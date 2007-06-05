Соціалісти підозрюють, що у Ющенка є власний сценарій

Опозиція на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ хоче провести недемократичні і непрозорі вибори до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту народний депутат України Віталій ШИБКО (фракція СПУ).

За його словами, «опозиція на чолі з Президентом України вбачає лише один сценарій розв’язання кризи – шляхом недемократичних, нечесних і непрозорих виборів до Верховної Ради України».

На його думку, про це свідчить «дезорганізація діяльності Генеральної прокуратури з ініціативи Президента України з наданням робочого місця виконуючому обов’язки генеральному прокурору в Секретаріаті Президента, тиск на Конституційний Суд та на районні суди, втручання у діяльність правоохоронних органів, безпідставні звинувачення чесних та сумлінних її працівників, особисто міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА, недоведення до суду заявлених справ, а лише розповсюдження пліток, небажання йти до завершення конституційної реформи, спрямованої на удосконалення механізму с тримання і противаг, чіткого розподілу влади».

В.ШИБКО зазначив, що фракція СПУ попереджує, що «будь-яке використання сили чи безвідповідальні дії, які можуть призвести до посилення нинішньої кризи, невиконання домовленостей від 27 травня, завдасть великої шкоди європейським перспективам України, посилить негативний імідж її у світі».

«Відповідальність за це буде нести особисто Президент України, його оточення та лідери опозиції», - наголосив В.ШИБКО.