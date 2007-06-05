Ключковський проведе прес-конференцію в УНІАН (трансляція на 5 каналі)

О 12.30 в УНІАН з прямою трансляцією на 5 каналі відбудеться прес-конференція народного депутата п’ятого скликання, члена Президії партії “Наша Україна” Юрія Ключковського на тему: “Європейська правова експертиза дострокових парламентських виборів в Україні” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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