Пограбування у ВР: Калашніков не розуміє, навіщо Гелетею три автоматники

Буде проведено розслідування щодо пограбування кабінету народного депутата Олега КАЛАШНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Перед цим О.КАЛАШНІКОВ заявив, що «був пограбований кабінет, який знаходиться в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони».

За його словами, не було вкрадено жодної особистої речі, а лише було «викрадено комп’ютер та документи, що стосуються службової діяльності».

О.КАЛАШНІКОВ зазначив, що викликає здивування, що Управління державної служби охорони, що здійснює охорону приміщень Верховної Ради, допустило до такої ситуації. За його словами, «таким чином здійснюється тиск на народного депутата України».

Він, звертаючись до керівника управління Держохорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ, зазначив, що такі речі не допустимі і звернувся до нього з запитанням, «навіщо вам три автоматники в охороні».

О.КАЛАШНІКОВ зазначив, що дії, які відбулися, «несуть реальну загрозу діяльності народного депутата та перешкоджають виконанню ним службових обов’язків».

У відповідь голова Верховної Ради зазначив, що з цього приводу буде проведено розслідування. За його словами, «те, що крадіжка трапилася, то ясно, що це безчинство, цього не повинно бути».

У той же час, О.МОРОЗ порекомендував О.КАЛАШНІКОВУ не адресувати поки що звинувачення до Управління державної охорони. «Треба розслідування провести. Люди, які в нас працюють від Управління державної охорони, добросовісно ставляться до своїх обов’язків, але їхня роль зводиться – подивитися, хто заходить до приміщення, з чим, можливо, з чим виходить, тобто це зовнішній контроль», - наголосив О.МОРОЗ.

Щодо охорони В.ГЕЛЕТЕЯ, то О.МОРОЗ зазначив, що такі питання в компетенції Президента України. У той же час, він сказав, що наскільки йому відомо, раніше керівники Управління держохорони не користувалися такою охороною для себе.