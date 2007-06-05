МЗС вивчає заяву Путіна про тиранію в Україні

Міністертсво закордонних справ України вивчає висловлювання Президента Росії Володимира ПУТІНА про тиранію в Україні.

Про це сказав на брифінгу у вівторок речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, передає кореспондент УНІАН.

«Ми поки що вивчаємо ці відповіді досить ретельно, щоб зрозуміти, чи справді це стосувалося України і чи справді це стосувалося тиранії в Україні», - сказав він.

А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що відповідний коментар МЗС України з цього приводу буде зроблено найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН в інтерв`ю західним ЗМІ, кажучи про ситуацію з демократією за межами Росії, відзначив: "Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю. Була одна надія на хлопців з України, але й ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення Конституції, всіх законів і так далі".