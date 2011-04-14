Екс-голова Нафтогазу дав свідчення проти Тимошенко?

Проти екс-голови НАК «Нафтогаз України» Олега Дубини Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа у зв`язку з газовими угодами, укладеними 19 січня 2009 року між господарюючими суб`єктами України і Росії - «Нафтогазом» і «Газпромом».

У 2009 році у присутності прем`єра України Юлії Тимошенко та голови російського уряду Володимира Путіна керівники газових компаній двох держав підписали два контракти - т.зв. транзитний і контракт на постачання газу до України.

Як повідомляють джерела ZN.UA, О.Дубина вже викликався на допит в Генпрокуратуру і надавав свідчення. За даними джерел, саме ці свідчення стали одним з приводів для порушення нової кримінальної справи проти Ю.Тимошенко.

Учора Генпрокуратура пред`явила звинувачення Ю.Тимошенко в перевищенні посадових повноважень при укладанні угоди на постачання російського газу в 2009 році. За словами заступника генерального прокурора Рената Кузьміна, шкода державі, заподіяна діями екс-прем`єра, перевищила 1,5 млрд грн.

Водночас, голова прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко в розмові з кореспондентом ZN.UA не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про порушення кримінальної справи проти О.Дубини. «Буде офіційна інформація - ми повідомимо», - запевнив він.