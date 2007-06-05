У списку НУ Мороз нарахував 40 дозрілих кандидатів у нардепи

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що близько 40 кандидатів у народні депутати із виборчого списку блоку «Наша Україна» не бажають відмовлятися від майбутнього депутатського статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні ВР.

За словами О.МОРОЗА, говорити про нелегітимність парламенту немає підстав, поки не буде одержано підтвердження від Центральної виборчої комісії, що на місце депутатів, які вибули, зокрема, від «Нашої України», не прийдуть ті кандидати, які є у виборчому списку, .

О.МОРОЗ закликав: «Давайте почекаємо спокійно, без нервозності» вирішення даної ситуації.