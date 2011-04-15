У Горлівці відбудеться мітинг проти закриття дитячого будинку

15 квітня, у місті Горлівка, що на Донеччині, відбудеться мітинг проти закриття дитячого будинку «Надія».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Донецької обласної організації політичної партії «Фронт змін» із посиланням на голову Горлівської міської організації партії Володимира ВЕСЕЛКІНА.

За його словами, у мітингу будуть брати участь вихідці з дитячого будинку, представники трудового колективу, а також небайдужі городяни Горлівки.

Організатори мітингу розраховують на підтримку влади, а також громадських діячів міста і країни.

У повідомленні наголошується, що вже були написані відповідні звернення до голови Донецької обласної держадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА, народних депутатів України Арсенія ЯЦЕНЮКА і Миколи ЯНКОВСЬКОГО, міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА, який є вихідцем із Горлівки та інших.

Учасники завтрашньої акції також готують доручення виборців на ім`я депутатів Горлівської міської ради з вимогою до міськради переглянути і скасувати рішення про закриття дитячого будинку.

Крім того, готується судовий позов щодо правомірності ухвалення такого рішення.