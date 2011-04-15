Прем'єр Криму живе на одну зарплату - декларація

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ задекларував 150 тис. 525,20 грн. доходу в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, така інформація міститься в декларації В.ДЖАРТИ, яку обнародувало Головне управління інформаційної політики Радміну Криму.

Всі ці гроші - заробітна плата держслужбовця.

У власності В.ДЖАРТИ є дві квартири площею 140,2 і 221 кв.м. Він також володіє автомобілем Mersedes S-600 з об`ємом двигуна 5967 куб. см.

В.ДЖАРТИ вказав, що заплатив в 2010 р. за утримання майна, що перебуває в його власності, 18 тис. 728,40 грн.

На рахунках керівника уряду Криму в банках та інших фінансово-кредитних установах - 1 млн. 106 тис. 373 грн.

Дохід членів сім`ї кримського прем`єра - дружини Наталії ДЖАРТИ - становив минулого року 135 тис. 281 грн. зарплати.