Янукович захопився йогою

Йога дозволяє главі уряду підтримувати працездатність на високому рівні, заявив керівник апарату прем`єра.

«Є фахівці високого класу, які допомагають прем`єрові освоїти цей вельми непростий вид спорту», - зізнався Сергій Льовочкін в інтерв`ю газеті «2000».

Керівник апарату прем`єр-міністра відзначив, що Янукович віддає перевагу комбінованим видам спорту з елементами гімнастики і йоги. Він також грає в теніс і віддає перевагу сильним партнерам.

Льовочкін також розповів, що Янукович любить просту українську кухню, особливо – борщ, що його робочий день триває в кращому випадку 12 годин, що прем`єру навіть нагадують про необхідність пообідати.

У теж час, Льовочкін розповів, що у Януковичеві «прокинулася» українська мова. «Мова, яку він ввібрав у дитинстві. І, ймовірно, розвитку цих навиків в професійній діяльності сприяє і те, що прем`єр дуже багато працює з документами українською мовою, а також читає немало книг українською», - сказав він. Недавно Віктор Федорович прочитав «Бравого солдата Швейка» в українському перекладі, і книга йому сподобалася навіть більше, ніж російська версія, відзначив Льовочкін.

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