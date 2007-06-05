Москва і Києв погодили кордон у Азовському та Чорному морях

Москві і Києву вдалося погодити текст проекту договору про російсько-український держкордон. Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС РФ Валерій КЕНЯЙКІН за підсумками засідання підкомісії з питань Азово-Керченського врегулювання.

Як передає ІТАР-ТАСС, за його словами, "узгоджений і текст угоди про розмежування Чорного моря". Разом з тим, додав дипломат, "у документах не вказані координати проходження кордону".

"Про досягнуті домовленості буде повідомлено міністрам закордонних справ РФ і України 7 червня в Москві на засіданні підкомісії з міжнародної співпраці", - додав В.КЕНЯЙКІН. Він зазначив, що "всі договори мають підписуватися в єдиному пакеті". Разом з тим йому важко назвати конкретні терміни. "Коли це може відбутися - невідомо", - визнав посол.