Москва і Києв погодили кордон у Азовському та Чорному морях
12:31, 05 червня 2007Політика
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Голів МЗС порадують 7 червня
|Валерій КЕНЯЙКІН
Як передає ІТАР-ТАСС, за його словами, "узгоджений і текст угоди про розмежування Чорного моря". Разом з тим, додав дипломат, "у документах не вказані координати проходження кордону".
"Про досягнуті домовленості буде повідомлено міністрам закордонних справ РФ і України 7 червня в Москві на засіданні підкомісії з міжнародної співпраці", - додав В.КЕНЯЙКІН. Він зазначив, що "всі договори мають підписуватися в єдиному пакеті". Разом з тим йому важко назвати конкретні терміни. "Коли це може відбутися - невідомо", - визнав посол.
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