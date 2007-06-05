Ющенко підписав третій указ про дострокові вибори

Президент України Віктор Ющенко підписав указ про проведення позачергових виборів до Верховної Ради 30 вересня 2007 року. Текст указу розміщений на офіцйному сайті Президента.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 497/2007

Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України

На реалізацію пунктів 2 і 3 Спільної заяви Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем`єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв`язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, від 27 травня 2007 року,

зважаючи, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна» відповідно до частини шостої статті 81 Конституції України достроково припинені повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих блоків, що відповідно до частини другої статті 82 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17–рп/2002 має наслідком неповноважність Верховної Ради України,

враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України V скликання,

керуючись пунктом 7 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю:

1. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

2. Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та проведення у шістдесятиденний строк до дати, зазначеної у статті 1 цього Указу, позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

5 червня 2007 року