Литвин упевнений, що коаліція і опозиція роблять ставку на адмінресурс

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН не виключає, що на позачергових парламентських виборах буде застосовано адміністративний ресурс.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві він зазначив, що на парламентських виборах 2006 року було застосовано адмінресурс, а підрахунок голосів виборців було взагалі сфальсифіковано. «Спосіб підрахунку голосів був сфальсифікований, і я твердо стою на тому, що зараз сторони, які зійшлися у перманентному герці, вони роблять ставку на адміністративний ресурс», - сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив сумнів, що вибори 2006 року до Верховної Ради визнали б демократичними, якби одразу не була сформована демократична коаліція. «Ви прекрасно розумієте, що потрібно було продемонструвати, що щось є демократичного на пострадянському просторі, і Україна була обрана, щоб продемонструвати демократичне просування», - сказав він.

В.ЛИТВИН додав, що сьогоднішні заяви про те, що вибори 2006 року були недемократичними, лише це підтверджують.

За його словами, якщо позачергові вибори до ВР відбудуться 30 вересня, «а не 32-го, як завжди у нашому житті», то адміністративний ресурс буде застосовано. Він зауважив, що сьогодні люди зневірені і готові продати свій голос.

В.ЛИТВИН розкритикував зміни до виборчого законодавства, зауваживши, що, наприклад, дозвіл голосувати вдома може призвести до того, що раптом 30% населення України захворіє і захоче голосувати вдома.

Він не виключив, що цим будуть користуватися, а також назвав нереальним те, що за три дні до голосування Державна прикордонна служба має подати відомості про тих, хто виїхав за кордон. Він зазначив, що свідомий того, що у Західній Україні будуть голосувати 110%. Ті ж самі процеси він прогнозує і у Східній Україні, де голосують, за його словами, як у найкращі радянські часи – за одну політичну силу. «Що, там усі такі одностайні?», - запитав В.ЛИТВИН, додавши: «Ні, відповідним чином там збираються діяти».

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні головна проблема - захистити результати виборів.

На думку В.ЛИТВИНА, чим більшою буде реальна явка населення, тим менше буде шансів сфальсифікувати вибори.

Він розкритикував новий склад Центральної виборчої комісії. Зокрема, В.ЛИТВИН вважає неприпустимим формування ЦВК за квотним принципом з числа тих партій, які призвели до виникнення політичної кризи і які довели свою нездатність.

«Вони (політичні сили, представлені у парламенті) сьогодні виписують для себе норми законодавства, вони організовують для себе вибори, вони ці вибори будуть проводити і фактично через своїх представників в ЦВК будуть їх рахувати», - сказав В.ЛИТВИН.