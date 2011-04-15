Тимошенко вважає, що влада хоче створити земельну монополію

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що влада розглядає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як засіб для створення ще однієї монополії для свого найближчого оточення.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії "Батьківщина" заявила сьогодні, спілкуючись з журналістами регіональних ЗМІ на засіданні медіа-клубу "На власний погляд".

"Землю вони розглядають як окрему, саму перспективну програму, в якій вони бачать тільки себе. У них є в руках Національний банк, у них є в руках машина кредитування, вони будуть підходити до землі з такими ж мірками, як колись до заводів, і будуть розписувати це поміж своїми найближчими компаньйонами, які і будуть володіти тими шматками землі, які вони сьогодні намагаються зробити товаром", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" вкотре наголосила, що відкриття земельного ринку не забезпечено необхідними законодавчими актами. "У концепції, яку пропонують сьогодні Президент і його оточення, це не буде цивілізований, відкритий, ефективний, корисний для України ринок землі. Це буде, по суті, та сама ваучерна приватизація, тільки навколо іншого матеріального ресурсу. І, як наслідок, це монополія, яка дасть можливість потім встановлювати ціни на сільськогосподарську продукцію", - переконана вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Верховна Рада України відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Відповідним законопроектом, який було внесено народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ, передбачалося подовжити термін мораторію на внесення права на земельний пай в установчі фонди господарського товариства і продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2015 року, оскільки до сьогодні не прийнято закони про державний земельний кадастр, ринок землі, реєстрацію земельних ділянок, облік земель сільськогосподарського призначення тощо.

У 2009 році уряд Ю.ТИМОШЕНКО виступив з ініціативою забезпечення державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та визначення їх як неприбуткових організацій. Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з питань діяльності неприбуткових організацій", який передбачав розробку державної цільової програми підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, було подано на розгляд Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документу, зокрема, зазначалося, що неприбутковий характер діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є економічною основою для об’єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, підвищення ефективності їх діяльності, забезпечення збуту продукції та її переробки.

Верховна Рада відхилила даний проект закону.