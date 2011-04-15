Луценко хоче дочитати свою справу до понеділка

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО орієнтовно 20 квітня закінчить ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної стосовно нього.

Про це повідомив УНІАН його адвокат Ігор ФОМІН за результатами останніх зустрічей із Ю.ЛУЦЕНКОМ.

За словами захисника, Ю.ЛУЦЕНКО хоче закінчити ознайомлення з матеріалами 18 квітня, але враховуючи, що наразі він закінчує читати 45-й том із 47, «це навряд чи відбудеться раніше 20 квітня».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.