Тимошенко найняла пітбуля піару (фото)
14:48, 05 червня 2007Політика
3560
Серед його клієнтів - Майкл Джексон
|Ерік Дізенхолл. Фото з сайту dezenhall.com
Dezenhall стала другим субпідрядником головного лобіста Тимошенко, компанії TD International. Остання спеціалізується на кризовому консалтингу, зокрема на кризовому піарі. Її завдання полягає в тому, щоб зменшити ризики репутацій. TD – скорочення від tertium datur, тобто «третє дано» (латинське прислів`я – tertium non datur). Назва передбачає, що з будь-якої ситуації завжди є вихід.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter