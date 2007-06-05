Тимошенко найняла пітбуля піару (фото)

Відомий вашингтонський політтехнолог Ерік Дізенхолл недавно зареєструвався в Міністерстві юстиції як лобіст Блоку Юлії Тимошенко, пише газета 24 . Дізенхолл, якому журналісти присвоїли прізвисько "піт-буль піару", починав кар`єру при Рейгані в управлінні Білого Дому у зв`язках з громадськістю, а зараз очолює власну компанію політичного консалтингу Dezenhall Resources Ltd. Як правило, він не афішує імена своїх клієнтів (серед яких обізнані люди називають Майкла Джексона і цілий ряд інших гламурних знаменитостей), проте у випадку з БЮТ реєстрація необхідна згідно із законом.

Dezenhall стала другим субпідрядником головного лобіста Тимошенко, компанії TD International. Остання спеціалізується на кризовому консалтингу, зокрема на кризовому піарі. Її завдання полягає в тому, щоб зменшити ризики репутацій. TD – скорочення від tertium datur, тобто «третє дано» (латинське прислів`я – tertium non datur). Назва передбачає, що з будь-якої ситуації завжди є вихід.