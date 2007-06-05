Коаліціанти відверто знущаються з Ющенка

Народний депутат, член фракції СПУ Євгенвважає, що указ Президента про проведення дострокових виборів 30 вересня не відповідає Конституції і чинному законодавству.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН. За його словами, Президент останнім часом діє «в рамках анекдоту – будете сміятися, але Верховна Рада знову розпущена».

Зокрема, за словами народного депутата, досі юридично не завершена процедура складання повноважень 150 народними депутатами-опозиціонерами. Таким чином, за словами Є.ФІЛІНДАША, один з пунктів домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою ВР не виконуються.

Крім того, наголосив він, одна із статей указу суперечить Конституції України, оскільки передбачається, що виборча кампанія по проведенню дострокових виборів має відбуватися протягом 60 днів.

Народний депутат зазначив, що у зв’язку з цим відповідний указ мав бути підписаний 30 липня.

Є.ФІЛІНДАШ наголосив, що з огляду на все вищесказане законних передумов для підписання указу немає. «Це черговий шедевр польоту думки Секретаріату Президента», - сказав Є.ФІЛІНДАШ.

Він також висловив переконання, що і останній указ Президента не буде виконуватися і парламент буде збиратися на пленарні засідання.

В той же час народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партія регіонів) називає останній указ Президента "дійсно юридично нікчемним документом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав в інтерв’ю журналістам .

За його словами, цей указ не може бути виконаний. Він ввважає, що, ніхто немає права його виконувати з однієї причини - він виданий на основі події, яка не мала місця, тобто на основі того, що в ВР нібито на сьогодні є менше 300 народних депутатів.

Т.ЧОРНОВІЛ стверджує, що сьогодні в парламенті 450 народних депутатів і фракції БЮТ і «Наша Україна» «існують в повному складі, окрім тих людей, які вони виключили зі свого складу». Він зазначив, що ці два блоки провели з’їзди, на яких «прийняли абсолютно якісь дивні рішення, які досі ніде не зафіксовані».

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що крім того, не «обнулені» списки цих блоків. За його словами, навіть якщо ЦВК візьме до уваги «нелегітимні рішення з’їздів», то близько 60 народних депутатів із фракції «Наша Україна» стоять в черзі на отримання мандатів.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що «ми свою частину домовленостей з президентом України виконали на 100%», а тепер БЮТ та «Наша Україна» мають забезпечити правові основи для проведення дострокових виборів.

За його словами, «в даному випадку Президент видав дійсно юридично нікчемний документ, який не може бути основою для позачергових виборів, виходячи з цієї причини, що позачергові вибори проводять через 60 днів після указу Президента України». За його словами, для того, щоб вибори відбулися 30 вересня указ Президента «мав з’явитися не раніше 30 липня».

«Зараз цей указ не є основою для того, щоб починати будь-яку виборчу кампанію», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.