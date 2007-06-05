Наша Україна побачила, як Мороз плете інтригу

Жоден народний депутат від “Нашої України”, який написав заяву про вихід із фракції, не має наміру її відкликати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України” про це заявив лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Хотів би спростувати усі заяви, які лунають сьогодні з боку колишньої правлячої коаліції про нібито відкликання заяв про вихід із фракції та складення депутатських повноважень народними депутатами від “Нашої України”, - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, заяви представників коаліції не відповідають дійсності. “Жоден народний депутат п’ятого скликання, котрий писав таку заяву, не відкликав її”, - сказав лідер партії. Він зазначив, що саме тому міжпартійним з’їздом блоку “Наша Україна” 2 червня було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що рішення з’їзду було направлене до Верховної Ради, ЦВК і Президенту України. “Таким чином, Верховна Рада від дати прийняття з’їздом рішення, відповідно до статті 82 Конституції, є неповноважною, оскільки вона втратила 150 народних депутатів. Рішення з’їзду є остаточним і не підлягає будь-якому затвердженню ні ЦВК, ні Конституційним Судом, ні Президентом України”, - наголосив лідер партії.

При цьому він зазначив, що відбувається масштабна кампанія з дезінформації громадськості, ініціатором якої є голова ВР Олександр МОРОЗ.

За словами В.КИРИЛЕНКА, для коаліції головне - заплутати громадян України, створити ситуацію невизначеності. “А тим часом - шляхом інтриг - “протягнути” в сесійну залу парламенту кандидатів у народні депутаті від ПППУ, створити лже-фракцію “Наша Україна” у Верховній Раді і, таким чином, повністю узурпувати владу в країні”, - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він наголосив, що здійснити цей план коаліції не вдасться. “Зараз іде судова процедура оскарження рішень колишньої ЦВК, і ми сподіваємося, що новий склад ЦВК утримається від будь-яких рішень з приводу реєстрації народних депутатів України зі списку, який на сьогодні скасований”, - додав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, голова ВР О.МОРОЗ заявив, що ряд депутатів-опозиціонерів відкликали свої заяви про вихід з фракцій.