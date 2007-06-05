Наша Україна побачила, як Мороз плете інтригу
Кириленко спростовує заяву спікера
Жоден народний депутат від “Нашої України”, який написав заяву про вихід із фракції, не має наміру її відкликати.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України” про це заявив лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
“Хотів би спростувати усі заяви, які лунають сьогодні з боку колишньої правлячої коаліції про нібито відкликання заяв про вихід із фракції та складення депутатських повноважень народними депутатами від “Нашої України”, - сказав він.
За словами В.КИРИЛЕНКА, заяви представників коаліції не відповідають дійсності. “Жоден народний депутат п’ятого скликання, котрий писав таку заяву, не відкликав її”, - сказав лідер партії. Він зазначив, що саме тому міжпартійним з’їздом блоку “Наша Україна” 2 червня було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів.
В.КИРИЛЕНКО нагадав, що рішення з’їзду було направлене до Верховної Ради, ЦВК і Президенту України. “Таким чином, Верховна Рада від дати прийняття з’їздом рішення, відповідно до статті 82 Конституції, є неповноважною, оскільки вона втратила 150 народних депутатів. Рішення з’їзду є остаточним і не підлягає будь-якому затвердженню ні ЦВК, ні Конституційним Судом, ні Президентом України”, - наголосив лідер партії.
При цьому він зазначив, що відбувається масштабна кампанія з дезінформації громадськості, ініціатором якої є голова ВР Олександр МОРОЗ.
За словами В.КИРИЛЕНКА, для коаліції головне - заплутати громадян України, створити ситуацію невизначеності. “А тим часом - шляхом інтриг - “протягнути” в сесійну залу парламенту кандидатів у народні депутаті від ПППУ, створити лже-фракцію “Наша Україна” у Верховній Раді і, таким чином, повністю узурпувати владу в країні”, - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він наголосив, що здійснити цей план коаліції не вдасться. “Зараз іде судова процедура оскарження рішень колишньої ЦВК, і ми сподіваємося, що новий склад ЦВК утримається від будь-яких рішень з приводу реєстрації народних депутатів України зі списку, який на сьогодні скасований”, - додав В.КИРИЛЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, голова ВР О.МОРОЗ заявив, що ряд депутатів-опозиціонерів відкликали свої заяви про вихід з фракцій.