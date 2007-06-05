Балозі все ясно, як Божий день

Підписанням Указу про проведення позачергових виборів до Верховної Ради України Президент Віктор ЮЩЕНКО проклав шлях до якісного оновлення політики та влади в державі.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. «Українська громада та світове співтовариство побачило взірець неухильного виконання політичних зобов’язань через нормативне закріплення домовленостей від 27 травня. Президент вчинив як відповідальний державний діяч, коли невідкладно підписав ухвалені Верховною Радою закони та Указ про призначення виборів на обумовлену дату 30 вересня», - вважає В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента відзначив, що еволюція досягнутого компромісу відбувалася в умовах зволікань, надмірних політичних емоцій і постійних загроз зриву. Він нагадав, що «першопричиною глибинної кризи, яка вразила владу, була ревізія народного волевиявлення на парламентських виборах 2006-го року та неприкрита спроба узурпації влади. Зрозуміло, що повернення ситуації в конституційне русло проходило вельми напружено, але Президент ніколи не грав на загострення. Зрештою, вихід із складних перипетій було знайдено, і нині позачергові парламентські вибори стали політичною реальністю».

В.БАЛОГА констатував припинення повноважень Верховної Ради п’ятого скликання як законодавчого органу. «На сьогодні, по суті, парламент є зборами народних депутатів, які не можуть виконувати законотворчої функції. До того ж понад півтори сотні народних обранців з опозиційних фракцій добровільно склали з себе депутатські повноваження, що означає, за Конституцією, втрату повноважності всієї ВР. Ця обставина стала однією з юридичних підстав для призначення позачергових парламентських виборів», - вважає керівник президентського Секретаріату.

За словами В.БАЛОГИ, будь-які заяви про небездоганність процедури складання депутатських повноважень «не витримують найпростішого тесту на здоровий глузд і є марною спробою відтягти визнання того, що Верховна Рада п’ятого скликання відійшла в історію. Проте очевидне вже неможливо заперечити – це так само ясно, як Божий день. Є чітка воля опозиційних депутатів скласти свої повноваження, і чіплятися до того, де стоять коми у відповідних заявах – значить, втрачати лице».

На думку глави Секретаріату Президента, зараз усім впливовим політичним силам слід наполегливо працювати над забезпеченням власного представництва у новій Верховній Раді. «Зволікання лише гратимуть проти. Тягти кота за хвоста можуть дозволити собі герої дитячих пісеньок, але ніяк не відповідальні партії, які мають дбати про втілення волі своїх виборців. Дорога до виборів вільна і пряма, змагання будуть чесними, а голосування – демократичним. Всі бажаючі можуть приєднуватися», – зазначив В.БАЛОГА.

Він зазначив, що новий склад Центральної виборчої комісії здатний у повній мірі забезпечити найвищу якість парламентських виборів. У ЦВК є вагомий мандат на здійснення своїх повноважень, а її «політичне наповнення» дає підстави вірити у ефективність організації та проведення виборчої кампанії. «Ніщо не має завадити тому, щоб 30 вересня суспільство обрало собі нову владу», – підкреслив В.БАЛОГА.