Каськіва насторожує поведінка Луценка

Голова політичної партія “Пора” Владислав КАСЬКІВ вважає, що заяви лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА щодо створення мегаблоку підривають ідею єдності демократичних сил.

Як сказав В.КАСЬКІВ в коментарі УНІАН, “політична поведінка лідера “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА насторожує”.

«Я, як учасник переговорів, засвідчую, що між усіма представниками партій була чітка домовленість не розголошувати хід переговорів до їх завершення», - сказав В.КАСЬКІВ.

На його переконання, в основі цього протиріччя лежить “ідеологічна несумісність соціаліста ЛУЦЕНКА і правих реформаторів, до яких належить «Наша Україна», «Пора» і партії «Правиці».

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО 3 червня заявив, що у питанні формування спільного блоку демократичних сил із блоком "Наша Україна" існують розбіжності.

За словами лідера “Народної самооборони”, заява лідера “Нашої України” В`ячеслава КИРИЛЕНКА про створений на 95% мегаблок за участю "Народної самооборони" вельми перебільшена. Він зазначив, що переговори з самого початку були непростими, але вони були перервані два тижні назад і відтоді не поновлювалися.

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив думку, що "Наша Україна" дискредитувала свої ідеї діями багатьох її членів. За його словами, між “Нашою Україною” і “Народною самообороною” існує чимало протиріч, і питання щодо блоку ще не вирішене.