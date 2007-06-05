Каськіва насторожує поведінка Луценка
Була чітка домовленість
Голова політичної партія “Пора” Владислав КАСЬКІВ вважає, що заяви лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА щодо створення мегаблоку підривають ідею єдності демократичних сил.
Як сказав В.КАСЬКІВ в коментарі УНІАН, “політична поведінка лідера “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА насторожує”.
«Я, як учасник переговорів, засвідчую, що між усіма представниками партій була чітка домовленість не розголошувати хід переговорів до їх завершення», - сказав В.КАСЬКІВ.
На його переконання, в основі цього протиріччя лежить “ідеологічна несумісність соціаліста ЛУЦЕНКА і правих реформаторів, до яких належить «Наша Україна», «Пора» і партії «Правиці».
Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО 3 червня заявив, що у питанні формування спільного блоку демократичних сил із блоком "Наша Україна" існують розбіжності.
За словами лідера “Народної самооборони”, заява лідера “Нашої України” В`ячеслава КИРИЛЕНКА про створений на 95% мегаблок за участю "Народної самооборони" вельми перебільшена. Він зазначив, що переговори з самого початку були непростими, але вони були перервані два тижні назад і відтоді не поновлювалися.
Ю.ЛУЦЕНКО також висловив думку, що "Наша Україна" дискредитувала свої ідеї діями багатьох її членів. За його словами, між “Нашою Україною” і “Народною самообороною” існує чимало протиріч, і питання щодо блоку ще не вирішене.