Ющенко розказав про причини і наслідки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що його новий указ про дострокові вибори, виданий 5 червня, повністю відповідає політичним домовленостям між основними політичними силами в Україні, і що видання такого указу було його конституційним обов’язком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у пгт Асканія-Нова Херсонської області під час робочої поїздки по Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.

«Мій указ є наслідковим документом, а не причиною. Я був зобов’язаний його видати на захист конституційних норм. Він базується на 82 статті Конституції, яка передбачає, що парламент є недієздатним, якщо в ньому менше двох третин повноважних депутатів. Вже чотири місяці близько 200 депутатів перебувають поза межами парламенту. Дух цього указу повністю відповідає духу і букві тих домовленостей, які були підписані і проголошені всіма політичними силами тиждень тому», - сказав Президент.

Він висловив переконання, що «коаліція має формуватися виключно на основі політичних фракцій, а не на основі персональних заяв окремих депутатів, які отримали певне заохочення, зокрема, посадові».