Росія не визнає рішення українських судів про передачу об`єктів гідрографії

Росія як і раніше не має наміру визнавати рішення українських судів про передачу Україні об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання в Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН на спільній прес-конференції з першим заступником міністра закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ за підсумками п`ятого засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії і його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії, що проходила сьогодні в Києві.

«Ми погодилися з тим, що такі питання ми виносимо на міждержавний рівень, а отже рішення місцевих судів, селищних судів не підпадає під цей критерій і не є для нас істиною в останній інстанції», - сказав Г.КАРАСІН.

За його словами, питання, пов`язані з перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України є компетенцією двох держав. «Ми поважаємо устрій в Україні, що склався, і судові інстанції в Україні, але для нас головними критеріями є рішення на міждержавному рівні, оскільки це визначено базовими угодами», - додав Г.КАРАСІН.

У свою чергу В.ОГРИЗКО зазначив, що Україна виходить з того, що український суд будь-якого рівня виносить постанови від імені держави Україна, і тому таке рішення повинне виконуватися.

«Те, що українські суди виносять ухвали, і їх необхідно виконувати, у нас в усякому разі немає в цьому ні єдиного сумніву», - сказав В.ОГРИЗКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювалося на засіданні питання про можливе підвищення орендної плати, Г.КАРАСІН зазначив, що це питання було вирішене ще в 1997 році і «як кажуть у судових інстанціях, дискусії і оскарженню не підлягає».

У свою чергу, В.ОГРИЗКО зазначив, що в української сторони в цьому питанні інший підхід, і це буде темою для подальшого обговорення сторонами.