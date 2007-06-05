Нардеп-регіонал: на осінь доведеться вживати екстраординарні заходи

Народний депутат України з фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що політичний конфлікт в Україні „тільки починає розпалюватися”, і не виключає, що «на осінь прийдеться вживати якісь екстраординарні» заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Севастополі В.КОЛЕСНІЧЕНКО, зокрема, наголосив: „якщо хтось вважає, що конфлікт врегульовано, то він глибоко помиляється; конфлікт тільки починає розпалюватися”. За словами депутата, можна передбачити: „вибори відбулися, ми розуміємо, що вибори не змінять ситуацію в плюс або мінус, за великим рахунком. Далі які події? Сторона, що програла не приймає свої мандати. І тоді, за Конституцією, Верховна Рада України, дійсно, не буде сформована на дві третини. Що після цього повинно відбутися? З одного боку, після позачергових виборів рік парламент не розпускається, з іншого боку, парламент не сформовано. Які після цього ще раз вибори треба проводити? Я вже не кажу про норму явки в 50%. Тому йдемо в дуже складний шлях, по дуже серйозній трясовині, яка може всю Україну перетворити в дуже серйозне болото”.

„Чим все це закінчиться?”, - запитав В. КОЛЕСНІЧЕНКО, і відповів: „ну, в першу чергу, мабуть, народ має сам визначатися в цій ситуації і зробити свої висновки, як далі нам чинити”. Водночас депутат не виключає, що „може, на осінь прийдеться вживати якісь екстраординарні чи неординарні заходи, скажімо, непередбачені Конституцією: збирати чи то народне віче, чи Новгородське віче. Ну тому що неможливо Президента відправити у відставку, ми не маємо нормативних документів в цій частині. Неможливо відправити у відставку тих депутатів, які обрані, тому що у них повноваження зберігаються, і неможливо змусити людей, які обрані, але опинилися у меншості, отримати ці депутатські мандати”.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, єдине, що його „радує, - під час всього цього конфлікту уряд продовжує працювати. Тому що за Конституцією, уряд може відправити у відставку лише Верховна Рада”.