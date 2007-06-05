Ющенко: КС має привести своє рішення у відповідність із законом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу Конституційного Суду на необхідність вжити невідкладних заходів щодо приведення рішення КС від 16 травня 2007 року «у безумовну відповідність із законом та Регламентом» для усунення будь-яких сумнівів щодо його легітимності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, йдеться про справу за поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення ч. 5 ст. 20 закону про судоустрій (про звільнення судді з адміністративної посади).

У листі до КС від 4 червня Президент відзначає, що зазначене рішення прийняте з порушенням закону та Регламенту Конституційного Суду, оскільки в судових засіданнях брала участь звільнена з посади судді КС особа – при відсутності будь-яких рішень судів про поновлення її на посаді. Таким чином, голосування, прийняття та оприлюднення рішення КС відбувалося «на тлі порушення закону та Регламенту Суду», переконаний Президент.

Відтак, зазначається в листі, рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року не може вважатися законним, легітимним, а отже таким, що породжує відповідні правові відносини, оскільки приймалося із порушенням встановленої законом процедури.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їх заступників. За словами заступника голови Вищої ради юстиції Миколи ШЕЛЕСТА, «рішенням КС днем визнано неконституційним положення частини 5 ст. 20 Закону України про судоустрій, яким визнано неконституційними слова «голова суду та його заступники призначаються Президентом».