Наближення виборів загострює відносини між БЮТ і тернопільським губернатором

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Іван СТОЙКО відкидає звинувачення у перешкодах діяльності підприємців з БЮТ.

У своїй заяві, оприлюдненій сьогодні на сайті облдержадміністрації, заяви лідера обласного осередку БЮТ, народного депутата Василя ДЕРЕВЛЯНОГО щодо штучних перешкод при реєстрації підприємств, до яких мають відношення члени партії “Батьківщина”, він назвав “перлами”. За словами І.СТОЙКА, “ці припущення є необґрунтованими і безглуздими, зважаючи на те, що керівництво області неодноразово наголошувало на зацікавленості у розвиткові малого бізнесу та залученні інвестицій в економіку краю”.

“Я розумію бажання окремих політичних сил зібрати додаткові дивіденди напередодні виборів, однак вважаю, що такі дії аж ніяк не сприяють налагодженню нормального та конструктивного діалогу, про потребу якого говорить пан ДЕРЕВЛЯНИЙ”, - йдеться у заяві Тернопільського губернатора.

“Вражає той запал, з яким представники партії “Батьківщина” намагаються очорнити обласну державну адміністрацію!, - відзначає І.СТОЙКО. - Якщо вірити їхнім словам, то виглядає, що в області ніхто нічого не робить, а лише сидить і чекає, коли прийдуть хлопці з “Батьківщини” і розкажуть про існуючі проблеми, а заодно й покажуть шляхи їх вирішення! Але реальна ситуація виглядає зовсім інакше – люди, які вже отримали депутатський мандат, але ще так і не навчилися спілкуватися по-людськи, послуговуючись лише мовою ультиматумів, власними фантазіями та амбіціями, систематично створюють конфліктні ситуації, намагаючись згодом позиціонувати себе як беззаперечних моральних авторитетів та фахівців у всіх сферах життєдіяльності Тернопільщини й держави”, - вказав І.СТОЙКО у заяві.