Янукович зізнався, що потрохи пробує всі пози
12:00, 06 червня 2007Політика
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Прем`єр йде за програмою
Прем`єр-міністр України Віктор Янукович підтвердив, що займається йогою. Про це він повідомив кореспонденту «Обозревателя» в середу, спілкуючись з пресою на засіданні Кабінету Міністрів.
Коментуючи інформацію керівника свого апарату Льовочкіна, прем`єр повністю підтвердив слова підлеглого. «Це правда,- сказав Янукович.- Поки у мене не все виходить, я йду за програмою». Відповідаючи на запитання про те, яка у нього улюблена поза - лотоса чи стійка на голові, Янукович скромно відповів: «Я все потрохи роблю».
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