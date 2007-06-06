Янукович зізнався, що потрохи пробує всі пози

12:00, 06 червня 2007
Політика
1106

Прем`єр йде за програмою

Віктор ЯнуковичПрем`єр-міністр України Віктор Янукович підтвердив, що займається йогою. Про це він повідомив кореспонденту  «Обозревателя» в середу, спілкуючись з пресою на засіданні Кабінету Міністрів. 

Коментуючи інформацію керівника свого апарату Льовочкіна, прем`єр повністю підтвердив слова підлеглого. «Це правда,- сказав Янукович.- Поки у мене не все виходить, я йду за програмою». Відповідаючи на запитання про те, яка у нього улюблена поза -  лотоса чи стійка на голові, Янукович скромно відповів: «Я все потрохи роблю».

 

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter