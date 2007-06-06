Янукович зізнався, що потрохи пробує всі пози

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович підтвердив, що займається йогою. Про це він повідомив кореспонденту «Обозревателя» в середу, спілкуючись з пресою на засіданні Кабінету Міністрів.

Коментуючи інформацію керівника свого апарату Льовочкіна, прем`єр повністю підтвердив слова підлеглого. «Це правда,- сказав Янукович.- Поки у мене не все виходить, я йду за програмою». Відповідаючи на запитання про те, яка у нього улюблена поза - лотоса чи стійка на голові, Янукович скромно відповів: «Я все потрохи роблю».