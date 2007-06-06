Віктор Черномирдін: ви ще самі не захочете виводити наш флот

«До 2017 року ви в Україні так сильно змінитеся, що самі не захочете, щоб Чорноморський Флот йшов з Севастополя”, - так відповів посол РФ в Україні Віктор Черномирдін після прес-конференції, яка нещодавно завершилась у РІА “Новости”, на запитання журналіста УНІАН "Чи дозріває російська еліта до розуміння, що незабаром їй доведеться будувати нову морську базу?"

Матеріал про прес-конференцію Черномирдіна читайте тут.