Віктор Черномирдін: ви ще самі не захочете виводити наш флот

15:34, 06 червня 2007
Політика
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Посол РФ дав прес-конференцію

Посол Російської Федерації в Україні Віктор Черномирдін «До 2017 року ви в Україні так сильно змінитеся, що самі не захочете, щоб Чорноморський Флот йшов з Севастополя”, -  так відповів посол РФ в Україні Віктор Черномирдін після прес-конференції, яка нещодавно завершилась у РІА “Новости”, на запитання журналіста УНІАН "Чи дозріває російська еліта до розуміння, що незабаром їй доведеться будувати нову морську базу?"

Матеріал про прес-конференцію Черномирдіна читайте тут.

 

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