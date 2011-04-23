Янукович не уявляє розвиток цивілізації без книжки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Міжнародним днем книги та авторських прав.

У своєму привітанні, яке розміщено на офіційному сайті глави держави, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: "Розвиток сучасної цивілізації неможливо уявити без книжки. Друковане слово не лише сприяє набуттю нових знань, передачі досвіду, збереженню культурних надбань людства, а й, відкриваючи читачеві нові обрії, формує духовність, національну ідентичність, поглиблює розуміння процесів, що наразі відбуваються у складному і суперечливому світі".

При цьому Президент запевнив, що "Українська держава й надалі докладатиме зусиль, щоб кожний її громадянин міг отримати сучасну книжку з будь-якої сфери духовного чи матеріального життя".

В.ЯНУКОВИЧ закликав українців шанувати, всіляко підтримувати національне книгодрукування.