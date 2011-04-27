14 опозиційних партій вимагають терміново скасувати Харківські угоди

Учасники акції протесту з нагоди річниці Харківських угод про базування російських військ на території України до 2042 року вимагають їх термінової денонсації.

Про це йдеться в ухвалі громадсько-політичних зборів, переданій УНІАН.

«Антиукраїнські угоди повинні бути терміново денонсовані. Лише це може пом’якшити невідворотну відповідальність влади за її антидержавні дії», - йдеться в документі.

В ухвалі зазначається, що угода ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЄВА, підписана торік у Харкові, є протиправною, загрожує національній безпеці та соціально-економічним інтересам України.

Учасники мітингу вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити неухильне виконання положень Конституції, в якій чітко зафіксовано, що на території України не допускається розміщення іноземних військових баз.

Громадсько-політичні збори також звертаються до Верховної Ради України з вимогою невідкладно розглянути та підтримати внесений від опозиції відповідний законопроект щодо денонсації Харківського пакту.

«Політичні партії патріотичного спрямування зроблять все для того, щоб 27 травня 2017 року стало останнім днем перебування російського флоту на українських територіях», - наголошується у документі.

Ухвалу підписали представники усіх 14 опозиційних партій, присутніх на мітингу, що відбувся у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Як повідомлялося, 4 квітня лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав провести спільну для усіх опозиційних сил всеукраїнську акцію протесту проти ратифікації Харківського пакту ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЄВА про базування російських військ на території України до 2042 року.

На мітингу були присутні представники 14 політичних партії: «Батьківщина», «Громадянська позиція», Європейська партія України, «За Україну!», Конгрес українських націоналістів, Народний рух України, «Наша Україна», Партія захисників Вітчизни, «Реформи і порядок», «Свобода», Українська народна партія, Українська платформа, УРП «Собор» та «Фронт Змін».