У Партії регіонів розцінюють голодування Луценка як шоу

У Партії регіонів розцінюють оголошення екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ голодування як політичне шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ефіру "Шустер Live" заявив народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ.

"Ми вже звикли до шоу дві каденції пана ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ. Він дуже любить ці шоу", - сказав він. М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що всі прекрасно пам’ятають Ю.ЛУЦЕНКА в ролі "ДАІшника", публічні заяви щодо політиків Бориса КОЛЕСНІКОВА та Євгена Кушнарьова, демонстративні заїзди на БТР тощо.

Тому, на переконання народного депутата, ці заяви Ю.ЛУЦЕНКА про голодування є новим "абсолютним шоу". "Якщо ми чуємо офіційну заяву Генеральної прокуратури про те, що його однокамерники кажуть, що він нормально їсть, то я не маю жодних підстав не довіряти Генеральній прокуратурі", - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодування після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Разом з тим 29 квітня прес-служба Генпрокуратури заявила, що Ю.ЛУЦЕНКО не голодує в СІЗО.

В ГПУ зазначили, що «захисниками обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА та його дружиною в мережі Інтернет розповсюджені неправдиві заяви про те, що нібито він оголосив голодування і з 22 квітня 2011 року відмовляється від їжі, у зв’язку з чим нібито погіршився стан його здоров’я».

Після цього брат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Сергій спростував заяву Генпрокуратури і наголосив, що його брат вже восьму добу голодує в СІЗО.