Янукович сьогодні поїде у село Циблі

09:21, 04 травня 2011
Політика
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Президент зустрінеться з ветеранами

Напередодні Дня Перемоги, 4 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни у лікувальному центрі на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Представники ЗМІ запрошуються до Українського державного медико-соціального центру (с. Циблі Переяслав-Хмельницького району) на 10.00.

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