Янукович сьогодні поїде у село Циблі
09:21, 04 травня 2011Політика
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Президент зустрінеться з ветеранами
Напередодні Дня Перемоги, 4 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни у лікувальному центрі на Київщині.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Представники ЗМІ запрошуються до Українського державного медико-соціального центру (с. Циблі Переяслав-Хмельницького району) на 10.00.
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